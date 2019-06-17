مصر | بـ"40 مليون جنيه".. إحباط تهريب 4000 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"40 مليون جنيه".. إحباط تهريب 4000 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من إحباط تهريب 4000 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بميناء الإسكندرية.



وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش مشمول الرسالة المُشار إليها وأسفرت أعمالها عن ضبط 4000 كرتونة بداخلها "4،000،000 – أربعة ملايين عبوة من مستحضرات التجميل مختلفة الأحجام والأشكال) مجهولة المصدر وغير مثبته بالأوراق ودون موافقة الجهات المختصة. وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش مشمول الرسالة المُشار إليها وأسفرت أعمالها عن ضبط 4000 كرتونة بداخلها "4،000،000 – أربعة ملايين عبوة من مستحضرات التجميل مختلفة الأحجام والأشكال) مجهولة المصدر وغير مثبته بالأوراق ودون موافقة الجهات المختصة. وقدرت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية وغرامة التهريب المستحقة عليها بمبلغ 40 مليون جنيه). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري قيام إحدى شركات الاستيراد والتصدير "كائنة بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية"، بإستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول الأجنبية مشمولها عبارة عن "كبريتات صوديوم" داخل حاويات، وتحوى ضمن مشمولها أصناف مخالفة ومحظور دخولها للبلاد وذلك بقصد تهريب تلك الأصناف بطريقة غير مشروعة للبلاد.