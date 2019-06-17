مصر | التحقيق مع تشكيل عصابي لسرقة المصوغات الذهبية بالتجمع الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحقيق مع تشكيل عصابي لسرقة المصوغات الذهبية بالتجمع الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‌أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة بإحالة تشكيل عصابي لسرقة المصوغات الذهبية بالتجمع الأول، للمحاكمة الجنائية.

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وكشفت التحقيقات بأن المتهمين هم "ع. م"، وزوجتيه "إ. م"،" خادمة"، و"ر.ح"، "طبيبة".

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وأنكرت الطبيبة، اشتراكها مع المتهمين في سرقة المصوغات الذهبية، وأدلت بأن المتهم استغل كبر سنها وأوهما بالحب، لتساعده في بيع المصوغات المسروقة مستغلا عائلتها الكبيرة، وبأنه طلب منها بيع المصوغات مرتين ولم تعلم بسرقتها.

وكانت بداية الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة التجمع الأول، عدة بلاغات تفيد بسرقة المصوغات الذهبية لعدد من المواطنين، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وتبين بأن المتهم يستغل زوجاته الأولى في السرقة، والثانية في بيع المسروقات، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.