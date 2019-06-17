مصر | "عذبها بسبب بكائها".. تجديد حبس قاتل الطفلة "نغم" ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عذبها بسبب بكائها".. تجديد حبس قاتل الطفلة "نغم" ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس المتهم في واقعة قتل الطفلة "نغم"، ويدعى محمد سائق 33 عامًا، بعد أن عذبها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، 15 يوم على ذمة التحقيقات.

واستعجلت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، تقرير الطب الشرعي، في وفاة الطفلة "نغم" ذو ال4 أعوام، على أيدي زوج والدتها "محمد" ويعمل سائق 33 عامًا، وتعذيبها لتبولها اللارادي وبكائها المستمر.

وقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، في وقت سابق، حبس المتهم "محمد" ويعمل سائق 33 عامًا، بعد قتل إبنة زوجته، الطفلة نغم 4 أعوام وتعذيبها لتبولها اللارادي وبكائها المستمر، 4 أيام بتهمة القتل العمد، على ذمة التحقيقات.

وباشرت النيابة، تحقيقات موسعة مع المتهم ويدعى محمد ويعمل سائق 33 عامًا وزوجته ربة منزل وتدعى أفكار "30 عامًا" بشأن تعذيب الطفلة نغم صاحبة ال4 أعوام، التي توفت أثر تعذيبها على أيدي زوج والدتها بسبب تبولها اللارادي.

بداية الواقعة أن المتهم اتفق مع زوجته على تقديم بلاغ والإدعاء بأن ابنتها فارقت الحياة عقب سقوطها على سلم المنزل، إلا أنه بالكشف الطبي عليها تبين وجود شبهة جنائية، وبإجراء الفحص ومناظرة الجثة تبين عدم تناسب الإصابات مع البلاغ وتبدو أنها آثار تعذيب.

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وبسؤال والده الطفلة وزوجها، أنكروا وأصروا على سقوط الطفلة من على سلم المنزل، ولكن بتضييق الخناق عليهم، أقرت السيدة بتعذيب طفلته على أيدى زوجها حتى فارقت الحياة، بسبب تبولها على نفسها، مضيفة قررنا تقديم بلاغ أن الابنه فارقت الحياة بسبب سقوطها على السلم خشية من المسائلة القانونية

فيما أمرت النيابة، بانتداب الطب الشرعى لتشريح جثة الطفلة نغم تبلغ من العمر 4 أعوام، التي عذبت على أيدى زوج والدتها بسبب بكائها وتبولها اللارادي، وبيان ما بها من إصابات وتحديد سبب الوفاة فيما قررت التصريح بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية، بالإضافة إلى طلب تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، من غرفة النجدة، بمقتل طفلة 4 سنوات، وعلى الفور تم تشكيل قوة من مباحث القسم، والانتقال إلى مكان الواقعة تبين وجود جثة الطفلة وبها آثار ضرب وكدمات في أماكن متفرقة من جسدها.

وبعمل التحريات تبين أن وراء الواقعة زوج والدة الطفلة، حيث تعدى عليها بالضرب حتى الموت، وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.