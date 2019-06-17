أخبار مصر | "البنك الدولي" يشيد بمبادرة "100 مليون صحة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البنك الدولي" يشيد بمبادرة "100 مليون صحة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد سوجي أدي، مدير قطاع الصحة بالبنك الدولي، بمبادرة "100 مليون صحة" ونجاح الدولة المصرية وفريق وزارة الصحة في المبادرة.

وأكد سوجي، على ما أعلنته منظمة الصحة العالمية من نجاح المبادرة وتحقيقها أهدافها، مشيدًا بنظام التطبيق الإلكتروني وبمنظومة التسجيل وجمع البيانات لحملة "100 مليون صحة"، والتي تم تدشينها بأيدي مصرية على يد مستشار وزيرة الصحة لنظم المعلومات، المهندس أيسم صلاح.

وأضاف سوجي أن البنك الدولي يدعم بعض الدول أيضًا في مجال الصحة مثل فيتنام وتنزانيا، لكن مصر أصبحت لها الريادة بعد نجاح برنامجها الصحي، وأصبحت مثالا يحتذى به كونها من أهم المراكز في إفريقيا خاصة في ظل رئاستها الاتحاد الإفريقي في دورته الحالية.

وأكد سوجي، أن البنك الدولي مستعد لاستكمال تلك الرحلة الناجحة مع مصر وتقديم الدعم لها لتحسين الرعاية الصحية ورسم خريطة صحية يتم تعميمها في الكثير من دول العالم.

جاء ذلك خلال الحفل الختامي لاجتماع المجموعة العلمية الدولية لبرنامج "100 مليون صحة"، بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، وذلك في إطار مشروع تطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر.