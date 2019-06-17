أخبار مصر | وحيد دوس يعلن حصاد مبادرة "100 مليون صحة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وحيد دوس يعلن حصاد مبادرة "100 مليون صحة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعرض الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية نتائج مبادرة ١٠٠ مليون صحة في إطار تحقيق أهداف المبادرة ومناقشة توصيات الاجتماع والوقوف على اهم الإنجازات.

وقال دوس إنه تم الإنتهاء من مسح 50 مليون مواطن مصري فوق سن ال ١٨ عامًا بجميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 7 مليون آخرين من طلاب المرحلة الإعدادية، والثانوية، مضيفًا أنه تم تقديم العلاج لمليون مواطن ممن ثبتت إصابتهم بالفيروس، مشيًرا إلي أنه سيتم علاج كافة المصابين المتبقين خلال هذا العام.

وأشار دوس إلي أن منظمة الصحة العالمية أشرفت على تقييم المبادرة خلال مراحلها الثلاث، موضحًا أن المبادرة اعتمدت على الإنتاج المحلي من الدواء في مصر لعلاج فيروس سي والذي أثبت الخبراء الأجانب فعاليتة ومماثلته للأجنبي.



جاء ذلك خلال الحفل الختامي لاجتماع المجموعة العلمية الدولية لبرنامج ١٠٠ مليون صحة، بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية وذلك في إطار مشروع تطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر.