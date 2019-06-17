أخبار مصر | "المصرية لتدريب الأطباء": اعتماد أنشطة التطويرالمهني المستمر تمهيداً لإعادة تراخيص مزاولة المهنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المصرية لتدريب الأطباء": اعتماد أنشطة التطويرالمهني المستمر تمهيداً لإعادة تراخيص مزاولة المهنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار الدكتور ياسر سليمان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لتدريب الأطباء، إلي أهمية التطور المستمر والسريع الذي تشهده العلوم الطبية في التأثير الإيجابي على تقديم الرعاية الصحية بشكل عام، لافتا إلي أهمية التعليم والتطوير المهنى المستمر لممارسي المهن الصحية للحفاظ على مستويات عالية من الرعاية الصحية المقدمة للفرد والأسرة والمجتمع.

واكد سليمان، علي تواكب هذه الأنشطة المهنية التطوير المستمر وتتبع معايير جودة التطوير المهني لذلك كان من الضروري وضع نظام لإعتماد أنشطة التطوير المهني المستمر بحيث تكون مواكبة للمعايير المحلية والدولية.

كما أكد، علي ضرورة تشجيع ممارسي المهن الصحية على حضور الأنشطة التعليمية والتدريبية المرتبطة بتخصصاتهم ومجال عملهم، والمبنية على اساس احتياجاتهم وكفاءاتهم المهنية، حيث تم وضع نظام لإعتماد أنشطة التطوير المهني المستمر طبقًا لمعايير الجودة المحلية والدولية، لافتا إلي الدور الذي توليه الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء في تحسين الممارسة الطبية ودعم أعضاء المهن الطبية لضمان سلامة المريض.

واشار إلي ان الهيئة بدات فعليًا في وضع هذه المعايير باعتبارها من المهام الرئيسية المنوطة بها كجهة مستقلة تابعه لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك من خلال تشكيل لجنة مركزية لإعتماد برامج التطوير المهني المستمر، لوضع المعايير المطلوبة وتسجيل أنشطة التطوير المهني المستمر، وكذلك وضع ألية حسابها لنظام الساعات (النقاط) المعتمدة إستنادًا إلى الوقت الذي يمارس فيه النشاط وتأثيره على العاملين فى المجال الصحي والمرضي والخدمة المقدمة.

ومن جانبه اضاف الدكتور محمد رضا بسيوني، رئيس اللجنة المركزية للتطوير المهني المستمر، أنه يتم حساب الساعات، وتقيمها كالتالى:

_ ساعة تعليمية واحدة تساوي ساعة "التطوير المهني المستمر" واحدة LEE (حدث تعليمي حي).

_ يمكن للمشارك أن يحصل على مايصل إلى 8 ساعات فى اليوم الواحد من برنامج LEE.

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_ الحد الأقصي لساعات "التطوير المهني المستمر" لأي برنامج هو 30 ساعة معتمدة.

_ الحد الأقصي لساعات "التطوير المهني المستمر" المعتمدة لأي محاضرة داخل البرنامج هي ساعة واحدة فقط "التطوير المهني المستمر" حي إذا كانت فترة المحاضرة أكثر من ساعة واحدة.

_ بالنسبة للحاضرين: المتدربين رصيد "التطوير المهني المستمر" واحد = ساعة واحدة من نشاط التعليم.

_ يتم التعامل مع كل نشاط تعليمي كوحدة واحدة.

الجدير بالذكر أن نقاط تقييم أنشطة التطوير المهني المستمر يقوم كل طبيب بتجميعها فى الملف الخاص به(portfolio) تؤطئة لبدء نظام إعادة الترخيص لمزاولة المهنة.

كما يمكن تقديم طلبات إعتماد الجهات المانحة لإنشطة التطوير المهني المستمر وكذلك إعتماد الأنشطة نفسها إلى الهيئة حيث أقرت الهيئة الإصدار الأول باللغتين الإنجليزية، والعربية من دليل إعتماد مراكز تقديم برامج التطوير المهنى المستمر، وإعتماد البرامج المقدمة بما يتوافق مع المعايير العالمية.