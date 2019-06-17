أخبار مصر | برلماني يتقدم بطلب مناقشة حول سياسة الحكومة بمنع الاحتكار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يتقدم بطلب مناقشة حول سياسة الحكومة بمنع الاحتكار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب ماجد طوبيا، عضو مجلس النواب بطلب بمناقشة عامة حول سياسة الحكومة بشأن منع الاحتكار، وتشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، وذلك للحفاظ على الإجراءات التى تتخذها الدولة متمثلة فى الحكومة لضبط الأسعار خاصة للسلع الضرورية.

وأوضح طوبيا، أن الحكومة اتخذت إجراءات عديدة الغرض منها التخفيف عن المواطنين وذلك من خلال زيادة منافذ توزيع السلع المنتشرة فى العديد من محافظات الجمهورية، والتى كان لها دور بارز خلال الفترة السابقة فى التصدى لجشع بعض التجار.