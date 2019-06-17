أخبار مصر | عبد الرحيم علي يوجه التحية للرئيس السيسي لتكريمه جميع أسر الشهداء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الرحيم علي يوجه التحية للرئيس السيسي لتكريمه جميع أسر الشهداء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب عبد الرحيم علي، عضو مجلس النواب، بالقضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال اجتماعه مع اللواء السيد الغالى رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودىومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

وقال علي، إن استعراض الرئيس السيسى للموقف التنفيذى لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الجارى تأسيسه والذى يهدف الى تكريم شهداء الوطن ومصابيه وتقديم الرعاية لأسرهم وذويهم انما هو حرص وتقدير كبيرين من الرئيس السيسى لما بذله هؤلاء الأبطال من تضحيات هائلة من أجل الحفاظ على الوطن وحماية الشعب المصرى من مختلف التحديات الإرهابية والأمنية التى تواجه مصر، مشيدا باستعراض الرئيس السيسى لإجراءات عمل الصندوق بما فى ذلك مقترح الهيكل التنظيمى للصندوق وأساليب عمله وتمويله والمقر الدائم للصندوق الجارى إنشاؤه بالعاصمة الإدارية الجديدة اضافة الى تفعيل آليات عمل صندوق تكريم الشهداء والمصابين والتنسيق الكامل بين جميع الجهات والهيئات المعنية بالدولة لضمان سير العمل فى الصندوق على أكمل وجه وتحقيق هدفه السامىفى تقديم الرعاية والتكريم اللازمين للشهداء والمصابين وأسرهم.

ووجه الدكتور عبد الرحيم على التحية للرئيس السيسى لحرصه الدائم على تكريم جميع أسر الشهداء فى مختلف المناسبات وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية لهم وهو مايؤكد ان مصر لايمكن ان تنسى جميع شهدائها الأبطال من صقور وبواسل الجيش والشرطة الذين قدموا ارواحهم فداء لمصر وشعبها فىانبل واشرف معركة تخوضها مصر نيابة عن العالم ضد الخونة من قوى الشر والظلام والارهاب.