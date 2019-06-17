أخبار مصر | ننشر تفاصيل الاجتماع التنسيقي الثاني للإعداد لنقل المومياوات الملكية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر تفاصيل الاجتماع التنسيقي الثاني للإعداد لنقل المومياوات الملكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترأس الدكتور خالد العناني، وزير الأثار، ظهر اليوم الإثنين، الاجتماع التنسيقي الثاني لمناقشة إجراءات نقل المومياوات والتوابيت الملكية من مكان عرضها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير إلي مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وذلك بمقر متحف الحضارة، وبحضور ممثلي من وزارات الدفاع، والداخلية، والسياحة، ومحافظة القاهرة، والجهات الأمنية، والمجلس الأعلى للأثار.

وخلال الاجتماع تم مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة منها خط سير نقل المومياوات، ورفع كفاءة الطرق من متحف التحرير إلى متحف الحضارة، هذا بالإضافة الي أماكن خروج ودخول العربات التي ستقوم بعملية النقل، بالاضافة إلى مناقشة تنظيم خط السير الموكب داخل متحف الحضارة بعد الوصول.

ثم قام العناني وأعضاء الاجتماع بجولة تفقدية داخل قاعات المتحف لمشاهدة قاعات العرض المتحفي التي ستستقبل المومياوات والتوابيت بالإضافة إلى المخازن الخاصة بها.

الجدير بالذكر أنه خلال الشهور القليلة المقبلة سيتم نقل ٢٢ مومياء و١٧ تابوتا ملكيا من مكان عرضها الحالي بمتحف التحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.