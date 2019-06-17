أخبار مصر | "الآثار" تعلن عن موعد الكشف الأثري الجديد بالفيوم.. وافتتاح مصنع المستنسخات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الآثار" تعلن عن موعد الكشف الأثري الجديد بالفيوم.. وافتتاح مصنع المستنسخات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار إن محافظة الفيوم ستشهد أول يوليو المقبل الإعلان عن كشف أثري جديد، وافتتاح هرم للزيارة.

وذكر العناني أن ذلك يأتي بالتزامن مع احتفالات الدولة بذكري أعياد ثورة 30 يونيو.

وأوضح أنه أيضا سيتم في هذا التوقيت افتتاح أحد الأهرامات التي تم تطويرها وترميمها أمام الجمهور للزيارة.

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كما كشف وزير أنه نهاية العام الحالي سيتم افتتاح أول مصنع للمستنسخات، مؤكدا أنه سيكون علي أعلي مستوي من الإنتاج والجودة.

جاء ذلك أثناء جولة تفقدية لوزير الآثار بالمتحف القومي للحضارة للوقوف على آخر التطورات به تمهيدًا لافتتاحه خلال عام 2019.

والمتحف يقع على مساحة 135 ألف م2، بالقرب من منطقة مجمع الأديان، ويطل على بحيرة عين الصيرة، وتتضمن المرحلة الأولى منه، والتي تم اﻻنتهاء منها بالكامل، مبنى اﻻستقبال، ومخازن الآثار، والمنطقة الإدارية، بالإضافة إلى معامل الترميم، ومنطقة الجراجات؛ فيما تتضمن المرحلة الثانية والتي تصل نسبة تنفيذ الأعمال بها الى نحو 95%، جميع الأعمال الكهروميكانيكية والمعمارية الداخلية لمبنى اﻻستقبال، وكذا الأعمال الإنشائية الخاصة بالهرم الزجاجى، وتجهيز مخازن الآثار ومعامل الترميم، فضلا عن اﻻنتهاء من نظم مكافحة الحريق الخاصة بهما.

والأعمال الخاصة بالمرحلة الثالثة، والتي تبلغ نسبة تنفيذها نحو 96%، تتضمن قاعات العرض المتحفى ( قاعة العرض المركزى بمسطح 2570م2 -قاعة عرض المومياوات الملكية بمسطح 2810م2 -قاعة متحف العاصمة بمسطح910م2 (، كما تشمل اعمال المرحلة انشاء محطة كهرباء، وكذا اعمال المحوﻻت والمولد اﻻحتياطى، الى جانب اعمال مكافحة الحريق داخل تلك القاعات وأعمال انارة والعرض المتحفي.