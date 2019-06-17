أخبار مصر | برلماني عن فيلم "الممر": أعاد بث روح الوطنية في نفوس الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني عن فيلم "الممر": أعاد بث روح الوطنية في نفوس الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب ممتاز دسوقي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بفيلم "الممر" والذي بدأ عرضه خلال عيد الفطر، مؤكدا أنه أفضل دعاية لقواتنا المسلحة وأبطالها البواسل، مؤكدا أن الفيلم أعاد إلينا الثقة في قدرتنا على إنتاج أفلام سينمائية هادفة وعلى مستوى عال في كافة أطراف عملية الإنتاج.

وأوضح "دسوقي" أن فيلم "الممر" سيكون علامة فارقة في تاريخ هذه النوعية من الأفلام، وسيكون خطوة مشجعة لكل صناع الأفلام على الاتجاه إلى إنتاج الأفلام الحربية والتاريخية بعد غياب أكثر من 20 عاما تقريبا، حيث طالبنا خلالها كثيرا بمثل هذا الإنتاج، فبالرغم من إنتاج عدة أفلام تحدثت عن تاريخ المعارك المصرية إلا أنها عانت من ضعف الأدوات التكنولوجية، وفنون المعارك الحربية، وغيرها من عناصر إنتاج الفيلم.

وأشاد بالدور الأساسى لإدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة التى قدمت التدريب لأبطال الفيلم، والمعدات والأسلحة لصناع العمل الذى خرج حقيقيا، وهذا الجهد ينبع من إيمانهم بأن قوة السينما والفن أقوى ألف مرة من الشعارات والحكايات والنظريات.

وأشار إلى أن عرض الفيلم في المراكز الثقافية بالخارج، سيكون فرصة عظيمة لتعميق الولاء والانتماء وربط المصريين بالخارج بتاريخهم ووطنهم، وإعادة بث الروح الوطنية فى نفوس الشباب، وتعريفهم بجوهر الصراع مع العدو الصهيونى، الذى احتل أرضهم وأرض أشقائهم العرب.