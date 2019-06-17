أخبار مصر | برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول الزيادة السكانية بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول الزيادة السكانية بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزارة التنمية المحلية، بشأن ضم مسار الترام القديم في حلوان للمساهمة في توسعة الشوارع.

وقال البلتاجي، إن بعض شوارع حلوان ضاقت على المواطنين بسبب الزيادة السكانية، وزيادة عدد السيارات، وفي الوقت نفسه رغم توقف الترام القديم إلى أن مساره لا زال موجودا ولم تتم الاستفادة منه.

وأكد النائب البرلماني، أن عددا كبيرا من شوارع حلوان يعاني من حالة الارتباك مما يعرقل حركة المرور ويصيب المواطنين بالإزعاج، وهو الأمر الذي يترتب عليه عدد كبير من الحوادث التي تودي بحياة المواطنين، داعيًا وزارة التنمية المحلية إلى اتخاذ اللازم في هذا الشأن وضم مسار المترو القديم لتوسعة شوارع حلوان وعلى وجه الخصوص شارع عمر بن عبد العزيز، لما سيكون له من دور في حل مشكلات المرور وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.