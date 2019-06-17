أخبار مصر | علاء عابد: زيارة "السيسي" لبيلاروسيا وبوخارست ستحقق أهداف الدول الثلاث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علاء عابد: زيارة "السيسي" لبيلاروسيا وبوخارست ستحقق أهداف الدول الثلاث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، على أهمية الجولة الأوروبية التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم والتي تشمل بيلاروسيا ورومانيا لفتح آفاق جديدة للتعاون والتنسيق والعمل المشرك بين مصر وبيلاروسيا ورومانيا إضافة الى تكوين رؤية مشتركة تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية وفى مقدمتها مواجهة ظاهرة الارهاب بعد ان اصبحت هذه الظاهرة خطرا كبيرا على الأمن والسلم الدوليين مشيرا الى ان الزيارة ستكون ناجحة وستحقق جميع أهدافها للدول الثلاث.

وقال عابد، إن الرئيس السيسي فى جميع جولاته الخارجية دائما يحمل تطلعات واحلام وطموحات الشعوب المصرية والعربية والأفريقية وذلك منذ أن تولي الحكم بهدف توضيح رؤية مصر الواضحة والصريحة تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية اضافة الى ان الرئيس السيسى لايغفل ابدا التعاون الثنائي بين مصر ومختلف دول العالم خلال جميع زياراته الخارجية من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية اضافة الى اللقاءات المتعددة التي سيعقدها الرئيس مع رؤساء الدول وكبار المسئولين والنواب ورجال الأعمال والمال والاقتصاد ورؤساء كبرى الشركات بهدف دعم الاقتصاد المصرى وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للمساهمة فى المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها مصر فى جميع أنحاء البلاد.