أخبار مصر | علاء عابد: زيارة "السيسي" لبيلاروسيا وبوخارست ستحقق أهداف الدول الثلاث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علاء عابد: زيارة "السيسي" لبيلاروسيا وبوخارست ستحقق أهداف الدول الثلاث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال عابد، إن الرئيس السيسي فى جميع جولاته الخارجية دائما يحمل تطلعات واحلام وطموحات الشعوب المصرية والعربية والأفريقية وذلك منذ أن تولي الحكم بهدف توضيح رؤية مصر الواضحة والصريحة تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية اضافة الى ان الرئيس السيسى لايغفل ابدا التعاون الثنائي بين مصر ومختلف دول العالم خلال جميع زياراته الخارجية من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية اضافة الى اللقاءات المتعددة التي سيعقدها الرئيس مع رؤساء الدول وكبار المسئولين والنواب ورجال الأعمال والمال والاقتصاد ورؤساء كبرى الشركات بهدف دعم الاقتصاد المصرى وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للمساهمة فى المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها مصر فى جميع أنحاء البلاد.