أخبار مصر | مستقبل وطن يكشف المكاسب من تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستقبل وطن يكشف المكاسب من تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عبدالله سعيد الامين المساعد لأمانة العمل الجماهيري المركزية لحزب مستقبل وطن، أنه مع بدأ العد التنازلي لانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة بين 21 يونيو و19 يوليو بمشاركة 24 فريقا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، لم تعد بطولة لعشاق المستديرة الساحرة فقط وانما أصبحت صناعة بمليارات الدولارت، واستثمارها بطريقة صحيحة يضع الدولة على رأس خريطة الاستثمار الرياضي العالمي، لما يساهم به في تعزيز دور السياحة وعودتها لسابق عهدها.

وثمن "سعيد"، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعسكر المنتخب الوطني لكرة القدم خلال تدريباته بإستاد الدفاع الجوي، لما لها من مردود ايجابي على الروح المعنوية لجميع طاقم العمل، وإيمانا من القيادة السياسية بأهمية الرياضة كونها أحد أساليب القوى الناعمة لتقارب الشعوب والحضارات.

وسرد عضو الهيئة العليا للحزب، المكاسب التي تحققها مصر من تنظيم البطولة وهي رسالة للعالم بأن مصر آمنة مستقرة، والرد على الأكاذيب التى يروج لها البعض، بالإضافة إلى أن هذا الأمر يمثل دعاية مجانية لمصر فى كل دول العالم وزيادة الروابط القائمة بين مصر والقارة السمراء، فضلا عن كونها نواة لعودة الجمهور للمدرجات بشكل طبيعى، وايضا جلب العملات الصعبة من الوفود المشاركة.

وأوضح، أن الإنجازات الكبيرة والصورة المشرفة لجميع التجهيزات الخاصة بمجمع استاد القاهرة والذي سيشهد فعاليات حفلي افتتاح وختام البطولة، فضلًا عن استضافته لعدد من المباريات على مدار البطولة، انما يؤكد حرص شديد على إنجاح البطولة وعمل تنظيم جيد يليق بسمعة مصر وبحجم أشقائنا الأفارقة.