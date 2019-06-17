أخبار مصر | "مدبولي": مشروع "مستشفى 500500" يعتمد على تبرعات المواطنين ورجال الأعمال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مدبولي": مشروع "مستشفى 500500" يعتمد على تبرعات المواطنين ورجال الأعمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المعهد القومي للأورام الجديد "مستشفى 500500"، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس الاعلى للجامعات، والدكتور حاتم أبو القاسم، عميد معهد الأورام، والدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومنصور عامر، رجل الأعمال وعضو مجلس أمناء "مؤسسة 500 500".

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذى لأعمال إنشاء المعهد القومي للاورام الجديد "مستشفى 500500"، وكذا استعراض موقف تمويل أعمال الإنشاء، ووجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر للمجتمع المدني، والمتبرعين على إسهاماتهم المهمة فى بناء هذا الصرح الطبي الذي من المقرر أن يقدم خدمة طبية مجانية متميزة لمرضى الأورام في مصر، مشيراً إلى أن المشروع يعتمد في تنفيذه على تبرعات ومساهمات المواطنين ورجال الأعمال، وغيرهم.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن مشروع "مستشفى 500 500"، يعتبر من المشروعات المهمة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع المجتمع المدني، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في المجال الصحي.

وشدد رئيس الوزراء على أن الهدف من اجتماعات المتابعة الدورية لموقف تنفيذ الأعمال هو العمل على سرعة الانتهاء من المرحلة الأولى، وتشغيلها لخدمة مرضى الأورام فى مصر.