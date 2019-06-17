شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يلتقي رئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس النواب في بيلاروسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين، إلى العاصمة مينسك، وذلك في مستهل جولة أوروبية تشمل كلاً من بيلاروسيا ورومانيا.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس إلى بيلاروسيا ستشهد مباحثات معمقة حول مجمل العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وذلك خلال اللقاء المرتقب مع الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، وكذا مع كلٍ من رئيس الجمعية الوطنية، ورئيس مجلس النواب في بيلاروسيا، فضلا عن تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن مختلف القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

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وأضاف «راضي» أنه من المقرر أن تشهد زيارة الرئيس إلى العاصمة مينسك التوقيع على عدد من الاتفاقات في مجالات التعاون الثنائي المختلفة.

كما سيحظى الشق الاقتصادي والاستثماري بأهمية خاصة أثناء الزيارة، حيث سيلتقي الرئيس مع ممثلي مجتمع الأعمال البيلاروسي ورؤساء كبرى الشركات البيلاروسية، بالإضافة إلى كبار المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية المعنية، وذلك بهدف استعراض آفاق التعاون الثنائي الاقتصادي وفرص الاستثمار المتاحة في مصر في ضوء المشروعات القومية الكبرى الجاري تشييدها في كافة أنحاء الجمهورية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس سيتوجه عقب ذلك إلى العاصمة الرومانية بوخارست، حيث سيعقد جلسة مباحثات مع الرئيس الروماني، كلاوس يوهانيس، بالإضافة إلى مقابلة رئيسي مجلس النواب ومجلس الشيوخ في رومانيا، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين الصديقين، بالاضافة إلى استعراض أوجه التعاون والتنسيق المتبادل على الصعيدين الدولي والإقليمي.

وأشار «راضي» إلى أنه من المقرر أن يلقي الرئيس كلمة في جامعة «بوخارست للدراسات الاقتصادية» تتضمن إلقاء الضوء على مجمل العلاقات الثقافية والحضارية بين مصر ورومانيا، وجهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وآفاق تعظيم التعاون بين البلدين في هذا الإطار.