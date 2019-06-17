شكرا لقرائتكم خبر عن «تدريب الأطباء» تبدأ في اعتماد أنشطة التطوير المهني تمهيدًا لإعادة تراخيص مزاولة المهنة كل 5 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشار الدكتور ياسر سليمان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لتدريب الأطباء، إلى أهمية التطور المستمر والسريع الذي تشهده العلوم الطبية في التأثير الإيجابي على تقديم الرعاية الصحية بشكل عام، لافتًا إلى أهمية التعليم والتطوير المهني المستمر لممارسي المهن الصحية للحفاظ على مستويات عالية من الرعاية الصحية المقدمة للفرد والأسرة والمجتمع.

وأكد «سليمان» على تواكب هذه الأنشطة المهنية التطوير المستمر وتتبع معايير جودة التطوير المهني لذلك كان من الضروري وضع نظام لاعتماد أنشطة التطوير المهني المستمر بحيث تكون مواكبة للمعايير المحلية والدولية.

ولفت إلى ضرورة تشجيع ممارسي المهن الصحية على حضور الأنشطة التعليمية والتدريبية المرتبطة بتخصصاتهم ومجال عملهم، والمبنية على أساس احتياجاتهم وكفاءاتهم المهنية، حيث تم وضع نظام لاعتماد أنشطة التطوير المهني المستمر طبقًا لمعايير الجودة المحلية والدولية، لافتًا إلى الدور الذي توليه الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء في تحسين الممارسة الطبية ودعم أعضاء المهن الطبية لضمان سلامة المريض.

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وأشار إلى أن الهيئة بدأت فعليًا في وضع هذه المعايير باعتبارها من المهام الرئيسية المنوطة بها كجهة مستقلة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك من خلال تشكيل لجنة مركزية لاعتماد برامج التطوير المهني المستمر، لوضع المعايير المطلوبة وتسجيل أنشطة التطوير المهني المستمر، وكذلك وضع آلية حسابها لنظام الساعات (النقاط) المعتمدة استنادًا إلى الوقت الذي يمارس فيه النشاط وتأثيره على العاملين في المجال الصحي والمرضي والخدمة المقدمة.

من جانبه، اضاف الدكتور محمد رضا بسيوني، رئيس اللجنة المركزية للتطوير المهني المستمر، أنه يتم حساب الساعات، وتقيمها كالتالى:

• ساعة تعليمية واحدة تساوي ساعة «التطوير المهني المستمر» واحدة LEE (حدث تعليمي حي).

• يمكن للمشارك أن يحصل على ما يصل إلى 8 ساعات في اليوم الواحد من برنامج LEE .

• الحد الأقصي لساعات «التطوير المهني المستمر» لأي برنامج هو 30 ساعة معتمدة.

• الحد الأقصي لساعات «التطوير المهني المستمر» المعتمدة لأي محاضرة داخل البرنامج هي ساعة واحدة فقط «التطوير المهني المستمر» حي إذا كانت فترة المحاضرة أكثر من ساعة واحدة.

• بالنسبة للحاضرين / المتدربين رصيد «التطوير المهني المستمر» واحد = ساعة واحدة من نشاط التعليم.

• يتم التعامل مع كل نشاط تعليمي كوحدة واحدة.

جدير بالذكر أن نقاط تقييم أنشطة التطوير المهني المستمر يقوم كل طبيب بتجميعها في الملف الخاص به (portfolio) تؤطئة لبدء نظام إعادة الترخيص لمزاولة المهنة.

كما يمكن تقديم طلبات إعتماد الجهات المانحة لإنشطة التطوير المهني المستمر وكذلك إعتماد الأنشطة نفسها إلى الهيئة حيث أقرت الهيئة الإصدار الأول باللغتين الإنجليزية، والعربية من دليل إعتماد مراكز تقديم برامج التطوير المهنى المستمر، وإعتماد البرامج المقدمة بما يتوافق مع المعايير العالمية.