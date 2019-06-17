شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة البريطانية تكرم سوزان نجم الدين ولبلبة في ختام «تري كور» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت الجامعة البريطانية في مصر فعاليات الدورة الـ21 لمهرجان «تري كور» الدولي للأفلام القصيرة جدًا، التي أقيمت على مدار أسبوع، تحت رعاية محمد فريد خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية، بالتزامن مع افتتاح المسابقة الدولية الرسمية للمهرجان بفرنسا، بمشاركة ٢٠٥ فيلم من ٣٠ دولة يمثلون ٤ قارات حول العالم.

وكرّمت الجامعة البريطانية وإدارة مهرجان «تري كور»، خلال حفل الختام، الفنانة لبلبة تقديرًا لما قدمته طوال مشوارها الفني، والفنانة السورية سوزان نجم الدين، والكاتب الكبير مجيد طوبيا، صاحب الرواية التي اشتق منها الفيلم الخالد «أبناء الصمت».

وخلال كلمته في حفل الختام قال الدكتور عادل اليماني، المستشار الإعلامي للجامعة البريطانية: «جئت إليكم اليوم ناقلا لكم رسالة حب وتقدير من رجل يعشق تراب هذا الوطن ومحب للفن والإبداع، إنه رجل الصناعة والعلم محمد فريد خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية والذي عاد لأرض الوطن الأسبوع الماضي بعد رحلة علاجية ناجحة بالولايات المتحدة استمرت شهرين».

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وقال الدكتور محمد شومان، عميد كلية الإعلام والاتصال بالجامعة البريطانية: «حرصت الجامعة بشكل عام على تكريم الفنانين سواء المصريين أو العرب، واليوم نكرم الفنانة الشاملة لبلبة تكريما لمسيرتها الفنية، ومن سوريا قلب العروبة النابض نكرم الفنانة سوزان نجم الدين صاحبة الإطلالات الفنية المتميزة»، لافتاً إلى أن هذا التكريم هو كلمة شكر وامتنان لكل فنان يخدم وطنه من خلال الفن والقيم، بالإضافة لمحاربة التطرف والإرهاب.

وقالت الفنانة السورية سوزان نجم الدين أثناء تسلمها درع الجامعة البريطانية: «شكرًا لبلدي الثاني مصر والشكر أيضًا موصول للجامعة البريطانية هذا الصرح العظيم والجامعة العريقة، ومنبر العلم والتنوير في مصر على هذا التكريم، الذي يعد حدثاً هاماً بالنسبة لأي فنان في الوطن العربي».

وأعرب الدكتور سمير سيف، أستاذ السينما بكلية الإعلام والاتصال بالجامعة البريطانية ورئيس لجنة التحكيم في مهرجان تري كور، عن سعادته بتكريم الجامعة البريطانية ومهرجان تري كور للأديب مجيد طوبيا، لافتا إلى أن لجنة التحكيم قامت بمشاهدة أكثر من ٣٠ فيلماً وهي الأفلام التي اختارتها لجنة الاختيار من الأعمال التي تقدمت للمسابقة.

وأعلنت لجنة التحكيم فوز فيلم «ليثيوم» بجائزة أفضل فيلم روائي قصير جداً، وحصل فيلم «أهل الكرم»، للمخرج عمرو يوسف، على جائزة أفضل فيلم تسجيلي قصير جدا، وذهبت جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة لفيلم «قبض الريح»، للفنانة حنان شكري، وحصد فيلم «رايت كليك» جائزة لجنة التحكيم، وذهبت جائزة العمل الأول، التي تقدمها الجامعة البريطانية بقيمة ٢٠ ألف جنيه لفيلم «رسالة سارينا»، كما فاز فيلم «طلق حق»، للمخرج مروان محسن بجائزة «اسكاروس»لأفضل فيلم اجتماعي.

الجامعة البريطانية تكرم سوزان نجم الدين ولبلبة في ختام مهرجان «تري كور»

الجامعة البريطانية تكرم سوزان نجم الدين ولبلبة في ختام مهرجان «تري كور»

الجامعة البريطانية تكرم سوزان نجم الدين ولبلبة في ختام مهرجان «تري كور»