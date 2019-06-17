شكرا لقرائتكم خبر عن «السكة الحديد» تعلن عدم قبول دفعات جديدة بالمدرسة الثانوية الصناعية بوردان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت هيئة السكة الحديد عن عدم قبول دفعات جديدة بالمدرسة الثانوية الصناعية بوردان لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩، نظرا لقيام الهيئة في إنهاء إجراءات إنشاء معهد فنى تكنولوجى متخصص في علوم السكك الحديدية والنقل.
وأوضحت الهيئة أن هذا المعهد يقبل خريجى المدارس الثانوية العامة والصناعية، وذلك من خلال كوبون التنسيق لهذا العام بهدف تخريج دفعات من الفنيين على أعلى مستوى من الكفاءة لمواكبة التطور الهائل في مجال السكك الحديدية، بحيث يكون الخريج مؤهل للتعامل مع أحدث التكنولوجيا.
وجدير بالذكر أن المعهد سيكون الأول من نوعه والمتخصص في علوم السكك الحديدية والنقل في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لتخريج الكوادر الفنية المتخصصة، وأن المعهد سيشمل إلى جانب الدراسة النظامية الإقامة والإعاشة ويخضع لإشراف وزارة التعليم العالي.
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