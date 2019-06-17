شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل معارضة تامر عاشور على حبسه سنة بـ«التهرب الضريبي» لـ٢٢ يوليو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أجلت محكمة جنح التهرب الضريبى، برئاسة المستشار محمد جمال، معارضة الفنان تامر عاشور، على الحكم الصادر ضده غيابياً بالحبس سنة، والكفالة 10 آلاف جنيه، في اتهامه بالتهرب الضريبى، ليوم ٢٢ يوليو، لتقديم شهادة تفيد تصالحه. حيث قامت محكمة جنح التهرب الضريبى، بمعاقبة عاشور، غيابياً، بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه.
كانت النيابة وجهت للمطرب تامر عاشور، تهمة التهرب الضريبى بقيمة 183 ألفا و269 جنيها، خلال الفترة من 2011 إلى 2014، وإخفاء إدارة وأرباح التعامل مع شركة «أرت استديو، والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وشركة روتانا للتوزيع الفنى».
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