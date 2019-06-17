شكرا لقرائتكم خبر عن «أمهات مصر»: الديناميكا سهلة لكن لا تتناسب مع الوقت المخصص لها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، على سهولة إمتحان مادة الديناميكا لطلاب شعبة العلمي رياضة بالثانوية العامة، مشيرة إلى أن هناك شكاوي من تضمين الامتحان أسئلة كثيرة لا تتناسب مع الوقت المخصص لها.
وأوضحت «عبير»، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن أغلب أولياء الأمور والطلاب، طالبوا بأن يكون امتحان الديناميكا ثلاث ساعات، بدلا من ساعتين، لافتة إلى أن هناك حالة من الغضب والأستياء بين أولياء الأمور، من تسريب الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي.
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