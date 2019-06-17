شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الإسكندرية» تنهي استعداداتها لأمم أفريقيا.. و3 عيادات طبية بالاستاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أتمت مديرية الشؤون الصحية بالاسكندرية استعداداتها لاستقبال اللاعبين والجماهير من الدول المشاركة في بطولة كأس الامم الأفريقية لكرة القدم. وتستقبل مدينة الإسكندرية منافسات ومباريات المجموعة الثانية باستاد الإسكندرية الدولي، التي تضم دول غينيا ومدغشقر ونيجريا وبورندي في الفترة من 22 إلى 30 يونيو الجاري.

وأكد الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن جميع الإدارات الفنية والمناطق الطبية التابعة للمديرية تعمل بأقصى طاقتها حرصًا على خروج البطولة بشكل مشرف.

وأشار «عثمان» إلى أنه تم اختيار مستشفى رأس التين العام ومستشفى شرق المدينة مع عدد من المستشفيات الخاصة لاستقبال وعلاج اللاعبين والجماهير الأجنبية والمصرية، علاوة على رفع درجة الاستعداد بجميع بالمستشفيات العامة والمركزية التابعة للمديرية، ومراعاة توافر كميات إضافية من المستلزمات والأدوية وأكياس الدم، ومضاعفة أعداد العاملين بأقسام الطوارئ.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم التنسيق مع مرفق إسعاف الإسكندرية لعمل 3 عيادات طبية داخل استاد الإسكندرية للتعامل مع الحالات الطارئة فورًا، وأضاف أن غرفة طوارئ المديرية تعمل على مدى 24 ساعة بداية من الخميس القادم للتدخل الفورى لحل أي مشكلة خلال فترة البطولة.

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من جانبه، قال الدكتور هشام الفيشاوي، مدير عام مكافحة الأمراض المتوطنة، أنه يتم منذ أسبوعين وحتى انتهاء فعاليات البطولة تنفيذ خطة تهيئة ولتامين أماكن إقامة المباريات والفرق الرياضية والأماكن السياحية والمزارات للقضاء على الذباب والبعوض واستخدام أحدث تقنيات المكافحة والمبيدات صديقة للبيئة.

وقالت الدكتورة فيروز سلطان، مدير عام الشؤون الوقائية بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، إن فرق مراقبة الأغذية بالمديرية قامت بالمرور والتفتيش على الفنادق السياحية الموجودة بالمحافظة، حيث تم سحب 65 عينة أغذية ومشروبات مختلفة، وتم تحرير 9 محاضر لمخالفة اشتراطات النظافة في أماكن تداول الأغذية و5 محاضر عدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين.

كما تم إعدام 11 كجم خضروات لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، كما تم المرور على 135 منشأة غذائية من مطاعم ومقاهى ومحال بيع وتصنيع الأغذية والمشروبات حيث تم سحب 275 عينة أغذية ومشروبات وتحرير 327 محضرا، وإعدام 824 كجم أغذية و 415 لتر مشروبات ثبت عدم صلاحيتها أو محظور تداولها.

وأضافت «سلطان» أن الفرق التابعة لإدارة صحة البيئة بالمديرية تقوم يوميًا بسحب عينات مياه من شبكات وخزانات مياه الشرب وحمامات السباحة بالفنادق والملاعب والأندية وأماكن متنوعة أخرى، وكذلك من محطات المياه المغذية للملاعب والفنادق للتأكد من صلاحيتها، بالإضافة لعمل مرور ومسح بيئي للنظافة العامة في تلك الأماكن.

كما قامت إدارة الوبائيات والترصد وإدارة مكافحة الأمراض المعدية بالتنسيق مع أطباء الحجر الصحي ومراقبي ومسؤولى وفرق الترصد بالمناطق الطبية والمستشفيات للتأكد من منظومة ترصد الأمراض المعدية، لاستيعاب الوفود المشاركة والاكتشاف المبكر لأي حالات مرضية أو تفشيات وبائية مرتبطة بالوفود المشاركة، والحد من العدوى وسرعة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.