شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: الانتهاء من 84% من ميناء الصيد برشيد بتكلفة 475 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الانتهاء من 84% من مشروع إنشاء ميناء الصيد برشيد والذى يتكلف إنشائه 475 مليون جنيه. وأشار «آمنة» خلال جولة تفقدية بمدينة رشيد أن الميناء من المشروعات القومية العملاقة، وهو جزء من منظومة تطوير وتنمية المدينة ويحقق طفرة إقتصادية هائلة للمحافظة، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب.

وأوضح المحافظ أن العمل بالمشروع واجه بعض المعوقات لعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة، وتم عقد اجتماع مع وزير التخطيط لإنهاء أزمة بطء العمل في تنفيذ الميناء، وتم تدبير مبلغ 165 مليون جنية على عامين، كما تم الاجتماع مع شركة المقاولون العرب المنفذة للميناء، لتسليم المرحلة الأولى من الميناء في نهاية هذا الشهر بتكلفة 75 مليون جنيه.

ورافقه خلال الجولة اللواء عماد الدكرورى، رئيس مدينة رشيد، وأوضح المهندس الشيخ مصطفى اسماعيل، المدير التنفيذي لمشروعات تطوير رشيد، أن ميناء الصيد الجديد سيضم 3 مصانع لتعليب الأسماك وتصنيع شباك الصيد ومصنع للثلج، بالإضافة إلى 22 مبنى للصناعات البحرية ورصيف صيانة للسفن ومراكب الصيد على مساحة 4000 متر، بالإضافة إلى إقامة محطة كهرباء خاصة لتغذية الميناء بأكمله.