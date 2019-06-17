شكرا لقرائتكم خبر عن «بيطري الإسكندرية»: تحصين 48.8 ألف رأس ماشية وطائر ضد «القلاعية والإنفلونزا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة صباح جارح، مدير عام الإدارة العامة للوقاية بمديرية الطب البيطري في الإسكندرية، إن المديرية تواصل تنفيذ حملات مختلفة على معظم المناطق التابعة للأحياء لتحصين المواشي والطيور. وتشمل التحصينات أمراض الجدري والحمى القلاعية والحمى القلاعية المتعدد والوادي المتصدع الميت والتسمم الدموي وأنفلونزا الطيور وطاعون المجترات (الوافد الجديد).

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وأضافت «جارح»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن إجمالي ما تم تحصينه خلال مايو الماضي بلغ 48 ألفا و825 رأس ماشية وطائر، حيث تم تحصين 43 ألفا و715 رأس ماشية و5 آلاف و110 طيور.

وأوضحت أنه تم تحصين 10 آلاف و705 رأس ماشية (أبقار وجاموس وأغنام) ضد (الحمى القلاعية) و4 آلاف و729 رأس ماشية (أبقار وجاموس وأغنام) ضد مرض حمى الوادى المتصدع و17 آلفا و676 رأس أبقار ضد جدري الماشية و7990 رأسا ضد مرض جدرى الأغنام. بجانب تحصين 2089 رأس أبقار ضد النيمو باك المستورد وتحصين 299 راس أبقار ضد القلاعية المستوردة و227 راسا ضد مرض طاعون المجترات وتحصين 5110 الآف طائر (دجاج وبط وأوز وديوك رومى) بلقاح أنفلونزا الطيور خلال الشهر.

وأشارت إلى أن التحصينات تتم بالوحدات البيطرية المنتشرة في جميع أحياء الإسكندرية، كما مقر المديرية بمحطة مصر والمزارع، سواء للمواطنين الذين يقدمون إلى مقار هذه الجهات لتحصين ماشيتهم وطيورهم أو تنتقل اللجنة البيطرية لمقار حضانات التربية في البيوت والمزارع للتحصين حسب طلبهم، لافتة أنه تم إرسال خطة المديرية للتحصينات ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع للجمعيات الزراعية.