شكرا لقرائتكم خبر عن «مغيث»: إطلاق جائزة للترجمة عن الصينية لأول مرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

‎يطلق المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتور أنور مغيث، جائزة للترجمة عن الصينية، بالتعاون مع المركز الثقافي الصيني بالقاهرة.

وسوف تعلن تفاصيل المسابقة من خلال مؤتمر صحفي، يعقد في الثانية عشر، من ظهر غدِ الثلاثاء، بمقر المركز القومى للترجمة، بحضور كلاً من الأستاذ الدكتور أنور مغيث، مدير المركز القومي للترجمة، والمستشار الثقافي الصيني، ومدير المركز الثقافي الصيني بالقاهرة، والكاتب شى ايفنغ، وهو مؤلف العمل المطروح لمسابقة الترجمة، والكاتب الصيني خا هونغ، مدير مركز أدب الأنترنت بإتحاد الكّتاب الصينيين.

‎وقال مغيث،: «إن الجائزة تأتي في إطار سعى المركز القومي للترجمة، إلى خلق جيل جديد من شباب المترجمين، وتشجيعاً للشباب للترجمة عن الصينية، والتي لاتزال الترجمة عنها محدودة حتى الآن –مقارنة باللغات الأخرى- وقد تم الإعداد لهذه الجائزة على مدار شهور قبل طرحها، وبمجرد الحصول على حقوق ترجمة العمل موضوع المسابقة، تم الإتفاق على موعد إطلاق الجائزة».