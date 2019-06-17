شكرا لقرائتكم خبر عن «التأمينات» و«مصر الخير» توقعان بروتوكولا لسداد تأمينات المتعثرين من العمالة غير المنتظمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومؤسسة مصر الخير اليوم للعمل على فك كرب المتعثرين على سداد التامينات خاصة للعمالة غير المنظمة أو أصحاب المنشآت الفردية متناهية الصغر.

يهدف البروتوكول الذي وقع بديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي إلى وضع أساس للتعاون المشترك بين صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص ومؤسسة مصر الخير بغرض الاشتراك في فك كرب المتعثرين من المؤمن عليهم غير القادرين على سداد المبالغ المستحقة عليهم للصندوق والتى تحول بين صرف معاشاتهم وفقا لاحكام القانون.

وأوضح سامي عبدالهادى رئيس صندوق التأمين للعاملين بالقطاع العام والخاص أن البروتوكول يأتي في إطار الاهتمام بقضية الغارمين من المؤمن عليهم من العمالة غير المنظمة أو أصحاب المنشآت الفردية متناهية الصغر والصغيرة ممن عليهم مديونيات للصندوق نتيجة التعثر في سداد رسوم التأمينات المستحقة عليهم مما ترتب عيه تعذر الحصول على معاشاتهم نتيجة عدم سداد أموال التأمينات على أن تكون الأولوية الأسر الأكثر احتياجا.

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ومن جانبه، أوضح محسن محجوب أمين صندوق «مؤسسة الخير» أن مؤسسة «مصر الخير» ستقوم ببحث حالات المتعثرين منهم اجتماعياً وقانونياً ممن تعثروا في سداد التأمينات لدى الصندوق وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة ببحث هذه الحالات وسداد ما عليهم من ديون وكذلك إنهاء القضايا المرفوعة عليهم وفقاً للمعايير التي يطبقها في هذا الخصوص.

وأضاف أن هذا البروتوكول يؤكد مدى اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي المتعثرين والذي أصبحوا بسبب هذه الديون غارمين ويستحقون المساعدة في فك كربهم وخاصة وبالتالي يستهدف سداد ديون العديد من فئات الغارمين المؤمن عليهم ومن أصحاب المنشأت الفردية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الذين تعثرو في سداد التأمينات المستحقة عليهم لدى صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص ومن الاسر الأكثر احتياجا وبالتالى لم يتمكنوا في صرف المعاشات المستحقة لهم بعد بلوغ السن القانونى، حيث ستقوم المؤسسة بسداد الديون المستحقة عليهم حتى يتمكنوا في صرف المعاشات المستحقة لهم .

واشار إلى أنه من بين الفئات المستهدفة ايضا من خلال البروتوكول الارامل الذي توفى أزواجهم المؤمن عليهم لدى المنشآت الفردية أو المشروعات ولم يستطيعو صرف المعاشات المستحقة لهم بسبب عدم تمكنهم في سداد ما عليهم من رسوم لهيئة التأمينات، حيث ستقوم المؤسسة بسداد المديونيات المستحقه عليهم لتمكن الأسرة في صرف المعاشات وذلك في إطار توفير حياة كريمة لهؤلاء الأسر من خلال توفير دخل ثابت لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدها في الإنفاق على اطفالهم .

وتنص بنود البروتوكول الذي يمتد على 3 سنوات من تاريخ التوقيع على التزام مصر الخير ببحث حالات الغارمين اجتماعيا وقانونيا وإنهاء كافة الاجراءات الخاصة ببحث الحالات وسداد ما عليها من ديون وانهاء القضايا المرفوعة على الغارمين على أن يلتزم الصندوق بتوفير بيانات الغارمين المستحقين عليهم مديونيات تحول دون صرف معاشاتهم.

برتوكول تعاون بين هيئة التأمينات ومصر الخير لفك كرب المتعثرين علي سداد التامينات

برتوكول تعاون بين هيئة التأمينات ومصر الخير لفك كرب المتعثرين علي سداد التامينات