مقتنيات زوجة فؤاد الأول والأميرة فوزية تتنافس في استفتاء «المجوهرات الملكية» بالإسكندرية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في تقليد شهري ينفذه متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية، أعلن المتحف إجراء استفتاء شعبي للعاملين ومحبي الآثار بالمحافظة بعنوان «أنت من تقرر» بهدف إيجاد مزيد من التواصل المجتمعي بين المتحف والجمهور.

ونشر الموقع الرسمي للمتحف في استفتاء شهر يونيو الجاري صور 5 قطع لتحديد القطعة التي تنال إعجاب الجمهور، وتحوز على قابلية المهتمين بالآثار ليطلق عليها «قطعة الشهر»، ويتم عرضها لاحقا في يوليو المقبل مجانًا.

وشملت القطع الأثرية علبة بودرة مُربعة الشكل لون الكهرمان بغطاء منفصل وعلى الغطاء من الخارج يتوسطه تاج من البلاتين يعلوه صليب مرصع بالماس وأسفل التاج انسيال بحرف N مرصع بالماس وداخل الغطاء مرآه مُثبتة بشمبر معدن مطلي بالذهب. والعلبة خاصة بالملكة نازلي زوجة الملك فؤاد الأول.

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إضافة إلى طقم زينة من الذهب، يتكون من 5 قطع عبارة عن قاعدة بشكل زهرة تيوليب من 7 فستونات مُرصعة بالماس مموهة بحرف ال M بالمينا الخضراء والزرقاء والبني والأحمر.

كما شملت القطع المعروضة علبة بودرة من الذهب بشكل حدوة الحصان يحيط بالعلبة من الخارج شمبر من الذهب، وعلى محيط العلبة قاعدة هرمية من الذهب. أما العلبة من الداخل فمثبتة بها مرآة بشمبر من الذهب، وهي خاصة بالأميرة فوزية أحمد فؤاد.

بجانب مشط للشعر مقوس مُركب عليه من أعلى حلية من البلاتين بشكل هندسي مربع ومركب بداخل الشمبر أحجار من الماس والحلية مثبتة بجسمها مشط بواسطة مسامير برشام من الذهب.

والمشط خاص بالأميرة فوزية أحمد فؤاد... وقطعتان من الذهب والبلاتين عبارة عن مرآه مستطيلة الشكل من الذهب والقطعة الثانية قلم روج من الذهب سطحه منقوش بشكل ضفيرة على إحدى جوانبه مشقبية تتحرك عليها قطعة مستطيلة من البلاتين مرصعة بالماس وهي تتحكم في فتح وغلق القلم والقطعتان للاميرة فوزية.

وحدد المتحف نهاية التصويت بنهاية يونيو الجاري.

مقتنيات زوجة فؤاد الأول والأميرة فوزية تتنافس فى استفتاء متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية

مقتنيات زوجة فؤاد الأول والأميرة فوزية تتنافس فى استفتاء متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية

مقتنيات زوجة فؤاد الأول والأميرة فوزية تتنافس فى استفتاء متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية

مقتنيات زوجة فؤاد الأول والأميرة فوزية تتنافس فى استفتاء متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية