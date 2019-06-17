شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع «الوزير» مع سفير النمسا بالقاهرة ووفد شركة «بلاسر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعًا موسعًا، الإثنين، مع الدكتور جورج شتيلفريد سفير النمسا بالقاهرة ووفد شركة «بلاسر» النمساوية لمتابعة الجدول الزمني الخاص بتوريد عدد 5 ماكينات صيانة وفحص للسك الحديدية تم التعاقد عليهم لصالح الهيئة.

في بداية الاجتماع أكد الفريق مهندس كامل الوزير على الاهتمام الكبير، الذي توليه الوزارة للارتقاء بمستوى الخدمة، ورفع مستويات السلامة والأمان في منظومة السكك الحديدية، التي تسهم في نقل الركاب والبضائع في مختلف ربوع الجمهورية.

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ثم استعرض الوزير آخر المستجدات الخاصة بعدد من التعاقدات التي تم توقيعها والتي تشمل توريد عدد ٤ ماكينات صيانة لخطوط السكة الحديد والتي من المخطط توريدها في ديسمبر ٢٠٢٠ وكذلك توريد ماكينة لفحص السكة مخطط توريدها في يوليو ٢٠٢٠.

كما بحث الجانبان حول التعاون في انشاء مركز صيانة من قبل شركة بلاسر في مصر داخل ورش هيئة السكك الحديدية لعمل العمرات والصيانة الدورية لماكينات بلاسر الموجودة بالهيئة وعمل الصيانات الدورية للماكينات التي تم التعاقد عليها بعد توريدها وفقا لجداول الصيانة مع نقل التكنولوجيا للعمالة المصرية وكذلك عمل عقود خاصة بقطع الغيار اللازمة للماكينات كما تم مناقشة توريد عدد من الماكينات الجديدة لصالح هيئة السكك الحديدية لزيادة معدلات السلامة والامان بالخطوط المختلفة.

وتم الاتفاق على عقد اجتماع خلال 24 ساعة بين مسئولي هيئة السكك الحديدية والشركة النمساوية لتحديد أولويات الهيئة من حيث أعمال الصيانة وقطع الغيار وعدد الماكينات القديمة التي سيتم التعاقد بين الطرفين على عمل العمرات والصيانة اللازمة لها وعدد الماكينات الجديدة التي تحتاجها الهيئة وفقا لمتطلبات منظومة الامن والسلامة بالهيئة وكل ما يتعلق بمركز الصيانة الذي سيتم إنشائه.