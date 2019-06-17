شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجرة»: عرض خاص لـ«الممر» للمصريين بالخارج في مؤتمر الكيانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع المنتج هشام عبدالخالق، منتج الفيلم السينمائي البطولي «الممر»، للتنسيق حول تقديم عرض خاص للفيلم للمصريين بالخارج، بدوره رحب بالفكرة بشدة.

وأعلنت «مكرم» عن تنظيم عرض خاص ضمن فعاليات مؤتمر الكيانات المصرية، المقرر عقده يومي 12 و13 يوليو المقبل، إذ يعد النسخة الثانية من منتدى المصريين بالخارج «في إجازتك بوطنك.. نشوفك ونسمعك».

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وذكرت أن الوزارة تواصلت أيضًا مع وزارتي الخارجية والتعليم العالي، لعرض الفيلم في المكاتب الثقافية بالخارج، بعد مطالبة عدد كبير من المصريين بالخارج مشاهدة الفيلم مع عائلاتهم، لمتابعة بطولات الجيش المصري وتضحياته وحرصهم على تعميق ذلك في نفوس أبنائهم.

وفي السياق ذاته، عبّر المنتج هشام عبدالخالق عن تقديره للمبادرة واستعداده لترتيب عروض خاصة بالتنسيق مع وزارة الهجرة، مؤكدًا أن الفيلم مفعم بالحس الوطني الذي لابد أن يدب في روح كل من يشاهده، وهي مسألة مهمة حرص الفيلم على تقديمها في هذا التوقيت الذي تقوم فيه الدولة المصرية بدور كبير في محاربة الإرهاب والتطرف.

وأضاف عبدالخالق أن الظرف التاريخي قد يكون مختلفا، ولكن المشاعر القومية لا تتغير بقدامتها وحداثتها، وكم من أجيال تحتاج معايشة مثل هذه المشاعر في الوقت الحالي، وتقديم مثل هذه الأعمال الوطنية للشباب في ظل سيطرة الحياة الإلكترونية بما تضمنته من عزلة كبيرة للأفراد عن بعضهم البعض.

وتابع أنه بعد 52 عامًا على نكسة يونيو 1967، تعرض السينما المصرية للمرة الأولى ما حدث في هذه المعركة التي مثلت نقطة تحول في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، وأن اختيار اسم «الممر» جاء لدحض فكرة الانهزام التي تسيطر على الإنسان عندما يمر بأزمات ومشاكل في حياته، وصولا إلى فكرة الانتصار والثقة بالنفس عقب مرور الأزمات، موضحًا أن نهاية كل «ممر» ضوء أو نور يعبر منه الإنسان ليتخطى أزماته.