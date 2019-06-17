شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السعودية بـ«أذربيجان» يشيد بتطور السياحة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقام السفير السعودى بالعاصمة الأذربيجانية باكو، حمد عبدالله خضير، حفل عشاء على شرف الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، خلال زيارتها لدولة أذربيجان للمشاركة في أعمال الجلسة الـ ١١٠ للمجلس التنفيذي التابعة لمنظمة السياحة العالمية المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو خلال الفترة من ١٦ إلى ١٨ يونيو الجاري.

وذلك بحضور السفير المصري بأذريبجان عادل إبراهيم، والسفير ناصر عبدالكريم سفير دولة فلسطين وعميد السلك الدبلوماسى بأذربيجان، والسفير سعود عبدالعزيز الرومي سفير الكويت، وعباس بن موسات القائم بأعمال السفارة الجزائرية في أذربيجان، والوفد السعودي الرسمي المشارك في أعمال جلسة المجلس التنفيذي .

وأكد السفير السعودى على عمق وقوة العلاقات التي تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية؛ والتي تشهد تعاونا ملحوظا في الكثير من المجالات، وقال السفير إن المملكة العربية السعودية بدأت تروج لمنتجات سياحية مختلفة مثل السياحة الثقافية وسياحة المغامرات، مشيرا إلى إمكانية استفادة بلاده من الخبرات المصرية في هذا المجال.

من ناحيتها أكدت الوزيرة أن السوق العربية تمثل أحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر حيث إنها تمثل 30% من السياحة الوافدة، والمملكة العربية السعودية تأتي على رأس الأسواق العربية المصدرة للسياحة إلى مصر.

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وخلال الحفل أشاد السفير السعودى بالتطور الذي شهده قطاع السياحة في مصر، ودعي الوزيرة إلى شرح الخطوات التي اتخذتها مصر وعلي رأسها القيادة السياسية في دعم هذا القطاع الحيوي.

وقامت الدكتورة رانيا المشاط باستعراض أهم خطوات التغيير في ضوء برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، مؤكدة أن برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع يحظى بدعم من القيادة السياسية والحكومة المصرية وكافة اجهزة الدولة.

من ناحيته أشاد السفير ببرنامج الاصلاح الهيكلي الذي اطلقته وزارة السياحة المصرية لتطوير قطاع السياحة المصري، وتناقش مع الوزيرة حول محور الإصلاح المؤسسي بالبرنامج، وبالأخص الخطوات التي اتخذتها الوزارة للإصلاح المؤسسي داخل الوزارة، والتعاون بين الوزارة وباقي الوزارات بالحكومة المصرية.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية قطاع السياحة في دعم الاقتصاد دعم وتنمية الاقتصاد القومى، وأنها أحد أهم مجالات توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مشيرة إلى أن هدفها كوزيرة سياحة أن يعمل على الأقل فرد من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة سواء من خلال الأنشطة المباشرة أو غير المباشرة.

كما هنأ السفير السعودى الدكتورة رانيا المشاط على إعادة تسيير رحلات الطيران من باكو إلى مدينتى القاهرة وشرم الشيخ، مشيرا إلى أن هذه الرحلات ستساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من أذربيجان.