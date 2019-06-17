​"النقل" تبحث مع وفد نمساوي إنشاء مركز صيانة داخل ورش هيئة السكك الحديدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

عقدت وزارة النقل، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور جورج شتيلفريد، سفير النمسا بالقاهرة، ووفد شركة "بلاسر" النمساوية لمتابعة الجدول الزمني الخاص بتوريد 5 ماكينات صيانة وفحص للسكة تم التعاقد عليهم لصالح هيئة السكك الحديدية.

وأكد وزير النقل، في بداية الاجتماع، الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة للارتقاء بمستوى الخدمة، ورفع مستويات السلامة والأمان في منظومة السكك الحديدية التي تسهم في نقل الركاب والبضائع في مختلف ربوع الجمهورية.

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واستعرض الوزير، أخر المستجدات الخاصة بعدد من التعاقدات التي تم توقيعها والتي تشمل توريد 4 ماكينات صيانة لخطوط السكك الحديدية، والتي من المخطط توريدها في ديسمبر 2020، وتوريد ماكينة لفحص السكة مخطط توريدها في يوليو 2020.

وبحث الطرفان، سبل التعاون في إنشاء مركز صيانة من قبل شركة "بلاسر" في مصر داخل ورش هيئة السكك الحديدية لعمل العمرات والصيانة الدورية لماكينات "بلاسر" الموجودة بالهيئة وإجراء الصيانات الدورية للماكينات التي تم التعاقد عليها بعد توريدها وفقًا لجداول الصيانة مع نقل التكنولوجيا للعمالة المصرية، فضلًا عن عقود خاصة بقطع الغيار اللازمة للماكينات، والتوريدات لعدد من الماكينات الجديدة لصالح هيئة السكك الحديدية لزيادة معدلات السلامة والأمان بالخطوط المختلفة.

واتفق الجانبان، على عقد اجتماع خلال 24 ساعة بين مسئولي هيئة السكك الحديدية والشركة النمساوية لتحديد أولويات الهيئة من حيث أعمال الصيانة وقطع الغيار وعدد الماكينات القديمة التي سيتم التعاقد بين الطرفين على عمل العمرات والصيانة اللازمة لها وعدد الماكينات الجديدة التي تحتاجها الهيئة وفقًا لمتطلبات منظومة الأمن والسلامة بالهيئة وكل ما يتعلق بمركز الصيانة الجديد.