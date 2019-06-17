طارق عامر: مصر لا تحتاج إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد ومنال المصري:

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن مصر لم تعد بحاجة لبرنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي "بامتياز".

وأضاف عامر على هامش مؤتمر سيملس شمال أفريقيا 2019، اليوم الاثنين، إن الحكومة تبحث مع صندوق النقد أشكال جديدة للتعاون بعد برنامج الإصلاح.

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ومن المقرر أن ينتهي برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي خلال العام الجاري، والذي تم الاتفاق عليه في نوفمبر 2016، وتحصل مصر بمقتضاه على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وصرفت مصر حتى الآن 10 مليارات دولار، وتنتظر صرف الشريحة السادسة والأخيرة بقيمة ملياري دولار، خلال الأسابيع المقبلة، بعد اجتيازها المراجعة الخامسة التي أجرتها بعثة الصندوق في مايو الماضي.

وقال عامر إن حجم الدين الخارجي حاليا لا يتعدى السقف الذي وضعته الدولة، حيث تم وضع سقف للدين الخارجي على مدار الخمس سنوات المقبلة طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية.