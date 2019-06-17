محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية التابع لهيئة الأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم الاثنين، تشهد حالة الطقس ارتفاعًا تدريجيًا بدرجات الحراة يترواح بين 4:3 درجات مئوية، ومن المقرر أن تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.
وأضاف شاهين، لمصراوي، اليوم، أن الارتفاع في درجات الحرارة سيكون أعلى من المعدل الطبيعي بشكل طفيف، لافتًا إلى أن نسبة الرطوبة تصل إلى 85% بالقاهرة، و95% بالسواحل.
وتابع: ارتفاع نسبة الرطوبة يتسبب في شعور المواطنين بنسبة حرارة أعلى من الدرجات المعلنة.
وأشار إلى أن درجات الحرارة من المتوقع أن تصل على القاهرة 39 بنهاية الأسبوع، و44 درجة على مدن جنوب الصعيد، بينما يستمر الطقس المعتدل على السواحل الشمالية فتسجل درجات الحرارة هناك 30 درجة.
كانت هذه تفاصيل خبر أعلى من المعدل الطبيعي.. الأرصاد تعلن ارتفاع في الحرارة والرطوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.