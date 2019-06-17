جمال شوقي ممثلا للأعلى للإعلام في ورشة القومي لحقوق الإنسان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
يشارك الكاتب الصحفي جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى وعضو المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام اليوم الاثنين، ممثلا عن المجلس في ورشة العمل الإقليمية تحت عنوان (دور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في المساعدة القانونية والشكاوى) التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الانسان، بالتعاون مع هيئة المعونة الألمانية.
وتستهدف الورشة، تبادل الخبرات والتحديات والمعارف بين المؤسسات الوطنية في موضوعات تطبيق المساعدة القانونية وآليات تناول الشكاوى
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