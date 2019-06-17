تأجيل دعوى وضع حد أدنى للمعاشات لـ 3 أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى فحص، برئاسة المستشار سعيد القصير، اليوم الاثنين، تأجيل نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، نائبة عن الحكومة، على حكم القضاء الإداري في الدعوى المقامة من البدري فرغلي وتطالب بوضع حد أدنى للمعاشات، لجلسة 3 أغسطس المقبل.

وطالب "فرغلي"، في مرافعته أمام هيئة المحكمة، خلال الجلسات الماضية، بوقف الطعن المقام من الحكومة لحين الفصل في الطعن رقم 21 لسنة 38 المنظور أمام المحكمة الدستورية العليا، واستند إلى المادة 27 من الدستور، والتي نصت على: "ضمان وضع حد أدنى للأجور والمعاشات، وليس للأجور فقط، وأن الحكومة عام 2015 أصدرت قرارًا بوضع حد أدنى للأجور تمثل في 1200 جنيه، في حين لم تصدر قرارًا مماثلًا ووضع هذا الحد ومساواته بالمعاش، فقد صدر قرار بوضع حد أدنى لأصحاب المعاشات 500 جنيه، ثم ازداد ليصل لـ750 جنيهًا".

وأضاف "فرغلي"، في مرافعته، أن "هذه المبالغ لا تكفي ثمن الدواء لأصحاب المعاشات، الذين قضوا نصف عمرهم في خدمة المجتمع ومصالحه، بعد أن بلغوا من العمر أرذله أصبح المعاش غير كاف للمعيشة والإنفاق على الأسر".