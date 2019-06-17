بتعاملات بلغت 9ملايين جنيه.. ضبط صاحب مكتبة بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت مباحث الأموال العامة، صاحب مكتبة بشرم الشيخ لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالاشتراك مع شخصين آخرين، بتعاملات مالية بلغت 9ملايين جنيه مصري و500 ألف دولار أمريكي.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء، قيام (صاحب مكتبة بشرم الشيخ، بالاشتراك مع شخصين آخرين) مقيمين بشرم الشيخ بجنوب سيناء، بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيام الأول بشراء العملات الأجنبية من المترددين عليه بالمحل أو من عملائه، وإيداعها في حساب الثاني والثالث ليقوما بسحبها وإيداع ما يعادل قيمتها بالجنية المصري بحساب الأول بأحد البنوك بشرم الشيخ بأسعار السوق السوداء، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

باستدعاء الأول وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الثاني والثالث "جارِ ضبطهما "، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال الفترة من عام 2016 حتى عــام 2018 طبقاً للفحص المستندي بلغت (500 ألف دولار أمريكي-9ملايين جنيه مصري).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.