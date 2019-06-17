محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
نجحت الأجهزة الأمنية، في إحباط محاولة تهريب 4 ملايين عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر عبر ميناء الإسكندرية البحري، تقدر قيمة الضرائب والرسوم الجمركية وغرامة التهريب المستحقة عنها بمبلغ 40 مليون جنيه.
كانت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، أفادت بقيام إحدى شركات الاستيراد والتصدير "كائنة بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية"، باستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول الأجنبية مشمولها عبارة عن "كبريتات صوديوم" داخل حاويات، وتحوي ضمن مشمولها أصناف مخالفة ومحظور دخولها للبلاد، بقصد تهريب تلك الأصناف بطريقة غير مشروعة للبلاد.
عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش مشمول الرسالة المُشار إليها، وأسفرت أعمالها عن ضبط (4000 كرتونة بداخلها 4 ملايين عبوة من مستحضرات التجميل مختلفة الأحجام والأشكال) مجهولة المصدر وغير مثبته بالأوراق ودون موافقة الجهات المختصة، قُدرت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية وغرامة التهريب المستحقة عليها بمبلغ 40 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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