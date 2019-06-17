وزير الداخلية يستعرض مع مساعديه خطة تأمين كأس الأمم الإفريقية-(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اجتماعاً مع عدد من مساعدين، والقيادات الأمنية المعنية، لمراجعة خطة تأمين بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

في بداية الاجتماع وجَّه ا الوزير الشكر والتقدير للجهود التي بذلها رجال الشرطة للحفاظ على الأمن خلال كافة الفعاليات الكبرى التي شهدتها البلاد خلال الآونة الأخيرة، مؤكداً أن ما أظهرته القوات المُشاركة في تنفيذ خطط تأمين تلك الفعاليات من انضباط وجدية الأداء يدعو للفخر بأبناء مصر من رجال الشرطة .

وأضاف وزير الداخلية، أن ملف البطولة يحظى باهتمام بالغ من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيه لكافة أجهزة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات التي تعكس صورة مصر الحضارية أمام العالم أجمع.

Advertisements

واستعرض الوزير محاور الخطة الأمنية الشاملة التي انتهت من إعدادها أجهزة وزارة الداخلية، وامتدت عناصرها إلى كافة محافظات الجمهورية لاسيما المحافظات التي ستشهد فعاليات البطولة، لضمان توفير المناخ الآمن للمواطنين والمنتخبات المشاركة والضيوف والجماهير، واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية لحماية المنشآت الهامة والحيوية والمنشآت الرياضية وإحكام الرقابة على الطرق والمحاور وتسهيل دخول وخروج المشجعين للمباريات.

ووجه وزير الداخلية، بضرورة اتخاذ كافة التيسيرات اللازمة في استقبال مشجعي المنتخبات المشاركة بكافة الموانئ والمطارات.

وفى نهاية الاجتماع أعرب وزير الداخلية عن ثقته الكاملة في قدرة وكفاءة رجال الشرطة على تنفيذ محاور خطط التأمين بما يسهم في خروج البطولة بالصورة الحضارية المتميزة، التي تعكس مدى التطور والإنجاز الذي حققته الدولة المصرية على كافة الأصعدة.