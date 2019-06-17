"الداخلية" تطلق خدمة إلكترونية جديدة لتسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أطلقت وزارة الداخلية، بدءًا من اليوم، خدمة إلكترونية جديدة من خلال موقعها الرسمي، تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق، والمحال، والمزارع المؤجرة، من خلال موقعها الرسمي (https:www.moi.gov.eg)، على مستوى محافظات الجمهورية.

جاء ذلك تيسيرًا على المواطنين، وتماشيًا مع سياسة الدولة التي تهدف إلى التحول الرقمي، بما يسهم في تقديم الخدمات الجماهيرية بشكل الكتروني.

ويتم أداء الخدمة باستخدام آليات الدفع والتحصيل الإلكتروني عن طريق الكروت الائتمانية أو شركات التحصيل غير النقدي، وقد تم مراعاة كافة المعايير القياسية لنظم تأمين وحماية البيانات والمعلومات الخاصة بتلك الخدمة، وللراغبين في استخدام الخدمة الجديدة يمكنهم التعرف عليها وإتباع الخطوات الموضحة تفصيلًا على موقع وزارة الداخلية بالإضافة إلى إمكانية توجه المواطنين لأقسام الشرطة لتسجيل العين المؤجرة.