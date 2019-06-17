محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
كشفت الأجهزة الأمنية، اليوم الاثنين، غموض واقعة ادعاء أحد الأشخاص باختطاف نجله، واتهامه أهلية زوجته بارتكاب الواقعة لخلافات بينهم بمحافظة الشرقية.
كان مركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية، تلقى بلاغًا من "موظف 37 سنة، مقيم بقرية شيبة النكارية دائرة مركز شرطة الزقازيق، بتغيب نجله 10 سنة، طالب، عن منزلهما، وتلقيه اتصال هاتفي من رقم حدده طلب منه المتصل مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، كفدية لإعادته، واتهم والدة زوجته 50 سنة، ربة منزل، وزوجها 60 سنة "سائق"، مقيمان بعزبة الهجانة دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، بارتكاب الواقعة لخلافات زوجية بينه وزوجته، 27 سنة، ربة منزل، وتركها مسكنهما وإقامتها طرف والدتها.
تم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، توصلت جهوده إلى عدم صحة البلاغ، وادعاء المبلغ كذباً بالواقعة لإجبار زوجته على العودة لمنزل الزوجية، وقيامه بالاتفاق مع (ربة منزل 36 سنة، مقيمة بدائرة المركز، محكوم عليها بالحبس 5 سنوات في 3 قضايا تبديد بالمركز، بإخفاء ابنه بمسكنها.
وبمواجهته اعترف باختلاقه الواقعة، وأمكن ضبط ربة المنزل وبصحبتها الطفل، وبسؤالها أيدت ذلك.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كانت هذه تفاصيل خبر لإجبار زوجته العودة للمنزل.. موظف يدعي اختطاف طفله في الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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