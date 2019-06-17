ضبط 5650 مخالفة مرورية متنوعة و35حالة قيادة تحت تأثير المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية، لفرض الانضباط المروري، ومواجهة الحوادث، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات خلال الـ 24ساعة الماضية عن ضبط 5650 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2294 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

وفي مجال ضبط القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، أسفرت جهود الحملات عن ضبط 35 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.