مصر | ضبط سائق لسرقته 20 ألف من سيارة مهندس بالشروق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط سائق لسرقته 20 ألف من سيارة مهندس بالشروق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث قسم شرطة الشروق من القبض على سائق لسرقته ٢٠ الف جنيه من داخل سيارة مهندس.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة الشروق من مهندس 42 سنة، مقيم بدائرة القسم بأنه عقب قيامه بترك سيارته أمام أحد المولات التجارية بدائرة القسم، ولدى عودته إكتشف سرقة مبلغ مالى 20 ألف جنيه من داخل "تابلوه" السيارة، وأضاف بتركه سهوًا السيارة مفتوحة الأبواب.

وأسفرت التحريات أن وراء إرتكاب الواقعة سائق 28 سنة- مقيم بالقليوبية، بإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهم وبحوزته المبلغ المالى المستولى عليه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.