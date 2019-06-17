مصر | ضبط سارق بعد قيامه 20 ألف جنيه من داخل سيارة بمدينة الشروق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط سارق بعد قيامه 20 ألف جنيه من داخل سيارة بمدينة الشروق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تكمن ضباط مباحث القاهرة من القاء القبض على سائق بعد سرقته 20الف جنية من داخل سيارة بمدينة الشروق وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة، وتحرر محضر بذلك.

وتعود الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الشروق من بلاغا من مهندس يفيد، بأنه عقب قيامه بترك سيارته أمام أحد المولات التجارية بدائرة القسم، ولدى عودته إكتشف سرقة مبلغ مالى 20 ألف جنيه من داخل "تابلوه" السيارة، وأضاف بتركه سهوًا السيارة مفتوحة الأبواب.

وأسفرت التحريات أن وراء إرتكاب الواقعة (سائق - سن 28 - مقيم بالقليوبية).، وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهم وبحوزته المبلغ المالى المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

