مصر | موظف يختطف نجله ويتهم أهلية زوجته بسبب خلافات بينهم بالشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موظف يختطف نجله ويتهم أهلية زوجته بسبب خلافات بينهم بالشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية في كشف غموض واقعة إدعاء أحد الأشخاص بإختطاف نجله وإتهامه أهلية زوجته بإرتكاب الواقعة لخلافات بينهم.

فقد تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية من موظف 37 سنة- مقيم بقرية شيبة النكارية دائرة مركز شرطة الزقازيق بتغيب نجله 10 سنوات طالب عن منزلهما، وتلقيه إتصال هاتفى من رقم حدده طلب منه المتصل مبلغ مالى قدره 100 ألف جنيه) كفدية لإعادته، وإتهم والدة زوجته 50 سنة– "ربة منزل" وزوجها 60 سنة سائق - مقيمان بعزبة الهجانة دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة بإرتكاب الواقعة لخلافات زوجية بينه وزوجته 27 سنة، ربة منزل، وتركها مسكنهما وإقامتها طرف والدتها.