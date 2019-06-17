مصر | ضبط خادمة لسرقتها مشغولات ذهبية بالمقطم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط خادمة لسرقتها مشغولات ذهبية بالمقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، من القبض على خادمة سرقت مشغولات ذهبية من داخل شقة محامية في منطقة المقطم.

وتلقى قسم شرطة المقطم، بلاغا من إحدى السيدات تعمل محامية 39 سنة مقيم بدائرة القسم، باكتشافها سرقة كمية من المشغولات الذهبية عبارة عن (حلق أطفال - 3 سلسلة - 3 خاتم - مبلغ مالى - 2 جهاز تابلت - مكواة ملابس - مكواة شعر - مجموعة من الأنتيكات والإكسسوارات الحريمى) من داخل الشقة سكنها وإتهمت خادمة 24 سنة "تعمل طرف المجنى عليها" - مقيمة بدائرة القسم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطها، وبمواجهتها إعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة "، وأضافت بتسليمها المسروقات لزوجها حارس عقار 30، وتم بإرشادها ضبط زوجها، وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليه وبمواجهته وأقر بعلمه بأن المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة، بإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات، وإتهمتهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.