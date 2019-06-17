مصر | عاجل.. "الداخلية" تطلق خدمة إلكترونية لتسجيل بيانات الشقق والمحال والمزارع المؤجرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "الداخلية" تطلق خدمة إلكترونية لتسجيل بيانات الشقق والمحال والمزارع المؤجرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وزارة الداخلية

بدءًا من اليوم،

تتيحخدمة إلكترونية جديدة من خلال موقعها الرسمي تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال والمزارع المؤجرة.

ويأتي ذلك تيسيرًا على المواطنين وتماشيًا مع سياسة الدولة التى تهدف إلى التحول الرقمى بما يسهم فى تقديم الخدمات الجماهيرية بشكل إلكترونى فقد أتاحت وزارة الداخلية إعتبارا من اليوم خدمة إلكترونية جديدة من خلال موقعها الرسمى (https:www.moi.gov.eg) تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال والمزارع المؤجرة على مستوى محافظات الجمهورية.

ويتم أداء الخدمة بإستخدام آليات الدفع والتحصيل الإلكترونى عن طريق الكروت الإئتمانية أو شركات التحصيل غير النقدى، وقد تم مراعاة كافة المعايير القياسية لنظم تأمين وحماية البيانات والمعلومات الخاصة بتلك الخدمة، وللراغبين فى إستخدام الخدمة الجديدة يمكنهم التعرف عليها وإتباع الخطوات الموضحة تفصيلًا على موقع وزارة الداخلية بالإضافة إلى إمكانية توجه المواطنين لأقسام الشرطة لتسجيل العين المؤجرة.

