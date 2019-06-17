مصر | الكشف الطبي وصرف الأدوية بالمجان على 144 مريض بمستشفيات الشرطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف الطبي وصرف الأدوية بالمجان على 144 مريض بمستشفيات الشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل وزارة الداخلية بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية لتوقيع الكشف الطبى على المرضى وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

وتم استقبال الحالات التى بلغت 144 حالة بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاث من الساعة الثانية مساءًا، وحتى الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة الماضى وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم فى التخصصات الطبية المختلفة.