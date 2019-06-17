مصر | ضبط عاطل وبحوزته 1000 جرام من مخدر الفودو بالخليفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل وبحوزته 1000 جرام من مخدر الفودو بالخليفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كما ضبطت عاطلا 22 سنة، والمطلوب ضبط فى قضية "تبديد" مقضى فيها بالحبس 6 شهور، حال تواجده بمحل سكنه بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزته، كمية من مخدر الفودو وزنت 600 جرام، كمية من مادة الكيتامين وزنت 17 جرام المستخدمة فى صناعة الفودو المخدر، مبلغ مالى، هاتف محمول وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه.

أيضًا ضبطت ربة منزل 41 سنة، سبق إتهامها فى قضية "مخدرات حال تواجدها بمحل سكنها بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزتها كمية من مخدر الهيروين وزنت 80 جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول وبمواجهتها إعترفت بحيازتها للمخدر المضبوط بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتها غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائها.

تمكنت إدارة مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل 36 سنة، ومقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الخليفة، وبحوزته كمية من مخدر الفودو وزنت 560 جرام، 30 قرص مخدر، مبلغ مالى، هاتف محمول وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

