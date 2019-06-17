مصر | بلاغ يتهم هاني السباعي بالتحريض على شن عمليات إرهابية وانتحارية ضد الجيش المصري

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اتهم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، في بلاغه المقدم الى المستشار النائب العام، وقيد تحت رقم 8009 لسنة 2019 عرائض النائب العام، هاني السباعي، الهارب حاليا في لندن، بالتحريض على ارتكاب عمليات إرهابية وانتحارية ضد الجيش المصري، خلال الفترة القادمة.

ونص محمود في البلاغ المقدم منه، أن هاني السباعي، الإرهابي القاتل والهارب إلى لندن، صادر ضده حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة فى محاولة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق عاطف صدقي، وحكم بالإعدام في قضية العائدون من ألبانيا، هو المتحدث الرسمى لتنظيم القاعدة الارهابى فى اوروبا والمعروف بانتماؤه لجماعة الاخوان الارهابية ، يحرض على شن هجمات ارهابية ضد الجيش المصرى ويعقد لقاءات تنظيمية مع قيادات اخوانية ارهابية فى لندن ويتلقى تمويلات من المخابرات البريطانية والتنظيم الدولى للاخوان للتحريض على الارهاب فى مصر من خلال خطبه التى يلقيها فى لندن وكتاباته الدموية التى تحرض على الارهاب والقتل ، مضيفا ان الارهابى القاتل الهارب هانى السباعى يقيم فى لندن تحت حماية المخابرات البريطانية ويدير ويحرك المؤامرات ضد مصر ويقوم بتجنيد الارهابيين لارتكاب عمليات انتحارية ضد الجيش المصرى والداخلية وهو الامر المؤثم طبقا لقانون العقوبات المصرى التى تصل عقوبتها للإعدام.

وطالب في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، واصدار امر ضبط واحضار للارهابى هانى السباعى، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وإخطار الإنتربول الدولي لإدراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، واحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.