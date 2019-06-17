مصر | "المفتاح المصطنع".. ضبط تشكيل عصابى لسرقة المساكن بمدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المفتاح المصطنع".. ضبط تشكيل عصابى لسرقة المساكن بمدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط أفراد تشكيلًا عصابيًا تخصص فى ارتكاب حوادث سرقات المساكن بمدينة نصر بإسلوبى المفتاح المصطنع وكسر الكالون وبحوزتهم كمية كبيرة من المشغولات الذهبية والفضية.

قد تبلغ لقسم شرطة أول مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين - مُقيم بمساكن السويسرى بدائرة القسم، بإكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة عدد 4 خواتم ذهبية، شاشة جهاز كمبيوتر "لاب توب،

من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصان مُقيمان بدائرة القسم، لأحدهما معلومات جنائية.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما دراجة نارية "ملك وقيادة أحدهما" وبحوزتهما سلاح أبيض "مطواه"، عدد 2 عتله حديدية وعدد 3 مفك - مجموعة من المفاتيح المصطنعة، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة، وقررا بتمكنهما من دخول شقة المجنى عليه بإسلوب "كسر الباب" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وبإرشادهما تم ضبط المسروقات.

كما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فى إرتكاب حوادث سرقات المساكن "بإسلوبى المفتاح المصطنع وكسر الكالون"، وقيامهما بإرتكاب عدد 9 حوادث بذات الإسلوب بدائرة القسم، وبإرشادهما تم ضبط كميات من المشغولات الذهبية 70 خاتم، 51 دبلة، 14 خاتم "صغير الحجم"- 5 سلاسل - 15 إنسيال - 6 قرط، وكذا كميات من المشغولات الفضية (174 خاتم - 69 دبلة، 3 إنسيال - 23 قرط، 3 ميدليات، 86 حرف لدى عميلهما سيئ النية سائق40 سنة، مُقيم بدائرة قسم حدائق القبة) أمكن ضبطه، وكذا ضبط، 2 شاشة LCD - جهاز كمبيوتر "لاب توب") لدى عميلهما "سيئ النية" (عامل سن 51 - مُقيم دائرة قسم الجمالية) أمكن ضبطه، وكذا ضبط عدد 17 ساعة يد بمسكن أحد المتهمان، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها فى تلك الحوادث، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.